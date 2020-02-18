В Подольске женщина до смерти избила приемного 3-летнего сына

18.02.2020, 16:21, Разное

В Подольске местная жительница обвиняется в гибели 3-летнего мальчика, который был передан под ее опеку. На данный момент доказательная база в отношении обвиняемой местной жительницы практически собрана, дело передано в суд.

Мальчик попал в больницу 29 января. Осмотр выявил на теле повреждения, по предварительным данным, местная жительница не только не ухаживала за ребенком должным образом, но и периодически избивала его, иногда сильно. Через несколько дней ребенок скончался, была начата соответствующая проверка.

В ходе расследования правоохранители опросили более 60 свидетелей и провели несколько экспертиз, вину свою подозреваемая не признала. Уголовное дело было направлено в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.