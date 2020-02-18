Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское ПО на свои устройства

18.02.2020, 16:19, Новости дня

Китайская компания Xiaomi в рамках российского законодательства будет предустанавливать российское программное обеспечение на свои устройства, заявили в пресс-службе компании.

«Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», – цитирует заявление пресс-службы Xiaomi РИА «Новости».

Xiaomi уже сейчас занимается предустановкой приложений от локальных разработчиков, эта процедура, как уточнили в компании, тщательно отработана.

Ранее компания Samsung также заявила о готовности выполнять требования о предустановке российского софта.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

15.02 / СК обнародовал кадры с места убийства четырехмесячного ребенка в Самарской области

21.01 / Волынский священник УПЦ МП проник в храм ПЦУ. После приезда полиции он спрыгнул с колокольни и сломал ногу

23.01 / Трамп собирается на марш в поддержку запрета абортов. За 47 лет его не посетил ни один президент США

12.02 / Захарова по-китайски поддержала граждан КНР

13.01 / В Приамурье благодаря нацпроекту «Демография» открылись новые детсады

21.01 / Депутаты хотят запретить коллекторские агентства

25.12 / «Бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь». Костин прокомментировал расследования Навального об Аскер-Заде и самолетах ВТБ

14.01 / Генпрокуратура отказалась проверять прокурора Москвы, у которого Навальный нашел недвижимость в Европе

27.01 / Президент Палестины отказался отвечать на звонок Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика