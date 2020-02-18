«Не позорьте себя»: Володин призвал не голосовать за отсутствующих депутатов

18.02.2020, 16:18, Разное

Председатель Госдумы призвал парламентариев не голосовать за

отсутствующих коллег. «Если нет депутатов – не позорьте их и себя», —

сказал Володин.

Каждый парламентарий должен голосовать только за себя,

подчеркнул спикер. Он напомнил коллегам о норме думского регламента, которая

запрещает голосовать за других депутатов.

Сам законопроект о бесплатном горячем питании школьников в

итоге был принят. Документ очень важный, о его необходимости в послании

Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. И несмотря на занятость, некоторые

депутаты смогли присутствовать на заседании, отметил Вячеслав Володин и указал

на главу думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

А кто-то устроил себе отдых,

возмутился спикер нижней палаты. «Вот вам ответы на вопросы о том,

насколько мы готовы в том числе к тем полномочиям, которые будем рассматривать

в рамках изменения конституции. С себя надо начинать», – добавил Володин.

Работа по укреплению дисциплины депутатского корпуса ведется с

самого начала работы седьмой Думы. Вячеслав Володин определил главные

принципы, на которых должна строиться работа парламентариев: эффективность,

дисциплина и качество.

По его инициативе были приняты ряд мер, значительное

повысившие дисциплину на Охотном Ряду и как следствие – качество принимаемых

законов. Поправки в регламент обязали депутатов посещать пленарные заседание,

за нарушение – штраф. Никаких передач права голоса по доверенности больше нет —

парламентарий обязан высказывать мнение по нормативно-правовым актам лично.

Инициативы депутатов стали более авторскими, а к работе

над документами теперь привлекаются сразу несколько думских комитетов. Кроме

того, законопроекты проходят экспертную оценку.