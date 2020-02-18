«Успевайте кайфовать!». Брежнева под песни Меладзе и Monatik оторвалась на афтепати своего дня рождения

18.02.2020, 16:18, Новости дня

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра», проживающая в РФ, 38-летняя Вера Брежнева, показала в Instagram, как праздновала афтепати своего дня рождения.

«Так интересна и быстротечна жизнь, и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке, что мы и сделали после моего дня рождения. Когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его еще раз в узком кругу коллектива. Классно, что у меня есть человек, которому я могу доверить, и она помогла мне организовать нашу маленькую пати, но в итоге я ее «подсидела» и… Dj Vera оторвалась на полную», – написала она.

В ролике звучат песни из репертуара российского певца Валерия Меладзе и украинского музыканта Monatik. Брежнева отметила, что в ее плейлисте также была музыка The Prodigy и Bomfunk Mc’s.

«Успевайте кайфовать!» – призвала она.

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Так интересна и быстротечна жизнь и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке) что мы и сделали) после моего дня рождения, когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его ещё раз в узком кругу коллектива) классно, что у меня есть человек, которому я могу доверить, и она помогла мне организовать нашу маленькую пати @ainaprib * , но в итоге я ее «подсидела» и…. DJ VERA оторвалась на полную * здесь лишь фрагменты) все остальное осталось в нашей памяти * особенно the Prodigy и Bomfunk Mc’s * к чему я это все! Успевайте кайфовать!) #КРАСИВО Ps: собираю плейлист для новой вечеринки ) кидайте ваши любимые треки именно для веселья *

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 17 Фев 2020 в 10:00 PST

Главное празднование своего дня рождения в 2020-м году исполнительница провела в итальянских Альпах.

Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское). Она была участницей группы «ВИА Гра» в 2003–2007 годах. Сейчас она замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.