В Финляндии зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию

18.02.2020, 16:12, Новости дня
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию. Причиной стала мягкая зима и ветреная погода, которая позволяет на полную мощность работать ветрогенераторам, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.
«Понедельник вошел в историю Финляндии на рынке электроэнергии. Впервые цена на электричество стала отрицательной и составляла минус 20 евроцентов за мегаватт-час», – передает РИА «Новости» сообщение торговой площадки.
В Финляндии всю зиму отмечаются рекордно низкие цены на электричество. Так, в январе мегаватт-час стоил на 17 евро меньше, чем в 2019 году.
Отрицательная цена означает, что энергокомпании уходят в убыток при ее производстве. Конечные потребители, однако, не заметят изменения расчетов – в первую очередь из-за включенных в цену электричества налогов и разных условий индивидуальных контрактов.
Однако цена незначительно, но снижается и для бытовых потребителей. В январе, в частности, в Тампере жители платили за киловатт-час в среднем на 2,29 евроцента меньше, чем в ноябре.
Представитель электростанции в Тампере Юкка Йоронен отметил, что снижение биржевых цен на электроэнергию привело к тому, что клиенты перезаключают долгосрочные договора на более короткие.
Отметим, что в Финляндии есть четыре атомных реактора, которые вырабатывают 35% от общего объема производимой в стране электроэнергии.
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