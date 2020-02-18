В Финляндии зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию

18.02.2020, 16:12, Новости дня

В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию. Причиной стала мягкая зима и ветреная погода, которая позволяет на полную мощность работать ветрогенераторам, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.

«Понедельник вошел в историю Финляндии на рынке электроэнергии. Впервые цена на электричество стала отрицательной и составляла минус 20 евроцентов за мегаватт-час», – передает РИА «Новости» сообщение торговой площадки.

В Финляндии всю зиму отмечаются рекордно низкие цены на электричество. Так, в январе мегаватт-час стоил на 17 евро меньше, чем в 2019 году.

Отрицательная цена означает, что энергокомпании уходят в убыток при ее производстве. Конечные потребители, однако, не заметят изменения расчетов – в первую очередь из-за включенных в цену электричества налогов и разных условий индивидуальных контрактов.

Однако цена незначительно, но снижается и для бытовых потребителей. В январе, в частности, в Тампере жители платили за киловатт-час в среднем на 2,29 евроцента меньше, чем в ноябре.

Представитель электростанции в Тампере Юкка Йоронен отметил, что снижение биржевых цен на электроэнергию привело к тому, что клиенты перезаключают долгосрочные договора на более короткие.

Отметим, что в Финляндии есть четыре атомных реактора, которые вырабатывают 35% от общего объема производимой в стране электроэнергии.