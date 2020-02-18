В челябинском вузе заблокировали вход в общежитие для китайских студентов

18.02.2020, 16:12, Новости дня

Для студентов, возвращающихся из Китая, вход в общежитие Южно-Уральского государственного университета заблокирован, сообщил представитель вуза.

В Челябинске прошло заседание оперативного штаба по ОРВИ и гриппу с участием представителей региональных министерств образования, здравоохранения, управления Роспотребнадзора и вузов, передает РИА «Новости».

«В общежитие студенты (из КНР, – прим. ВЗГЛЯД) не попадают. Все студенты попадают в общежитие по отпечаткам пальцев, но сейчас все их (студентов из КНР, – прим ВЗГЛЯД) отпечатки заблокированы. Они попадают в отдельные от соседей блоки, где будут ждать, когда их заберут на карантин», – сообщил он на заседании штаба под председательством первого замгубернатора региона Ирины Гехт.

По его словам, в администрации учебного заведения знают все номера рейсов, которыми возвращаются китайские студенты.

Гехт добавила, что в области готовы к приему студентов из КНР, которые должны приехать в Челябинск и Магнитогорск. Ожидает, что из Китая вернутся около 60 студентов Южно-Уральского госуниверситета.

«Мы с ректорами договорились, что они дают нам информацию о времени прибытия китайских студентов, номерах рейсов, мы их встречаем и направляем в пункт временного содержания в рамках карантинных мероприятий», – сказала Гехт.

Ранее сообщалось, что из общежития МГУ госпитализировали 23-летнюю студентку из Китая с подозрением на коронавирус. Позже из МГУ госпитализировали еще двух студентов из КНР. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Фейк «Вестей недели»: Эстония хочет отобрать у России Псковскую область

03.02 / Турция поможет Украине построить жилье для 500 семей крымских татар – Эрдоган

12.02 / Видео: Вода для Крыма в обмен на Донбасс

06.12 / Фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова приговорили к двум годам условно

30.01 / Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя – Минздрав

13.12 / В Киеве фура врезалась в маршрутку

17.01 / Запуск метро на Виноградарь откладывается на год

21.01 / ВОЗ пока не рекомендует ограничений на поездки из-за выявленного в Китае коронавируса

10.01 / Помпео высказался о возможной вине Ирана в крушении украинского Boeing

09.12 / Автоновости: КамАЗ построит конкурента грузовой «ГАЗели»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика