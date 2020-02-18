Путин продолжает ставить Зеленского на растяжки. Он видит податливость «клиента» и хочет получить еще больше

18.02.2020, 16:06, Новости дня

Сегодняшнее обострение на фронте я расшифровываю так.

Между украинской властью и российской идут какие-то теневые переговоры. Скорость или суть переговоров Путина не устраивают (или он видит податливость «клиента» и хочет получить еще больше), поэтому принимается решение надавить на болевую точку Зеленского.

Обычная тактика гопника в подворотне, называющаяся «российской дипломатией».

Если ты говоришь, что главное перестать стрелять – получай обстрелы.

Так бывает, когда тактика превалирует над стратегией. Когда даешь согласие принять «ЛДНР» (думая, что это положит конец войне) и не понимаешь, что гораздо более важным является сохранение Украины как таковой в противостоянии с имперски действующим соседом.

Путин продолжает ставить Зеленского на растяжки. Вопрос только – сможет ли Зеленский это понять и попытается ли вылезти из воронки, в которую его затягивает вместе со всей страной.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора