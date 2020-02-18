Путин продолжает ставить Зеленского на растяжки. Он видит податливость «клиента» и хочет получить еще больше
18.02.2020, 16:06, Новости дня
Сегодняшнее обострение на фронте я расшифровываю так.
Между украинской властью и российской идут какие-то теневые переговоры. Скорость или суть переговоров Путина не устраивают (или он видит податливость «клиента» и хочет получить еще больше), поэтому принимается решение надавить на болевую точку Зеленского.
Обычная тактика гопника в подворотне, называющаяся «российской дипломатией».
Если ты говоришь, что главное перестать стрелять – получай обстрелы.
Так бывает, когда тактика превалирует над стратегией. Когда даешь согласие принять «ЛДНР» (думая, что это положит конец войне) и не понимаешь, что гораздо более важным является сохранение Украины как таковой в противостоянии с имперски действующим соседом.
Путин продолжает ставить Зеленского на растяжки. Вопрос только – сможет ли Зеленский это понять и попытается ли вылезти из воронки, в которую его затягивает вместе со всей страной.
Источник: Роман Шрайк / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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