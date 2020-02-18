Анастасия Павлюченкова обыграла Бенчич на турнире в Дубаи

18.02.2020, 16:06, Новости дня

В Дубаи проходит теннисный турнир с призовым фондом 2,6 миллиона долларов. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг соревнований.

Анастасия в стартовом матче играла с четвертой ракеткой мира Белиндой Бейич из Швейцарии и одержала победу в трех партиях. Проиграв первый сет 1:6, Анастасия выиграла два следующих с таким же результатом 6:1, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 30 минут.

Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала. Ее соперница определится в поединке Сорана Кырстя (Румыния) — Анетт Контавейт (Эстония).



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