«Империал Тобакко» соблюдает закон, поэтому решение Антимонопольного комитета о штрафе необоснованно – гендиректор компании

18.02.2020, 16:06, Новости дня

Генеральный директор «Империал Тобакко» Растислав Чернак заявил в опубликованном 18 февраля интервью агентству «Интерфакс-Украина», что считает необоснованными претензии к компании со стороны Антимонопольного комитета Украины.

«Позиция «Империал Тобакко» по решению АМКУ является однозначной и решительной: все обвинения в адрес компании являются надуманными, необоснованными. Никаких нарушений со стороны «Империал Тобакко» не происходило. Как международная компания с серьезными внутренними правилами, мы добросовестно соблюдаем действующее законодательство», – сказал Чернак.

Компания уже обжаловала решение АМКУ в Хозяйственном суде Киева, на заседании 20 января судья ознакомилась с ходатайствами сторон, следующее заседание запланировано на начало марта, сообщил он.

Руководитель убежден, что Антимонопольный комитет сам в 2010 году создал ситуацию, из-за которой сейчас пытается оштрафовать «Империал Тобакко»: выдал множественные разрешения в пользу компании «Мегаполис Украина», которую впоследствии переименовали в Tedis Ukraine, в результате фирма купила часть больших дистрибьюторов, а еще часть ушли с рынка.

«Мы получали от своих дистрибьюторов письма с информацией, что они прекратили свою деятельность и продали бизнес «Тедису». Подчеркиваем, «Империал Тобакко» не инициировала прекращение договорных отношений ни с одним дистрибьютором. Компания не могла повлиять на эту ситуацию, нашим мнением относительно возможных последствий монополизации рынка дистрибуции ни АМКУ, ни какие-либо другие органы власти не интересовались, и такую кардинальную смену структуры рынка дистрибуции табачных изделий мы должны были принять как данность – так как формально, с точки зрения закона, вся перестройка рынка была подтверждена разрешениями АМКУ», – рассказал Чернак.

Он добавил, что теперь Антимонопольный комитет пытается переложить ответственность за свои действия на производителя, обвиняя в сговоре с другими компаниями.

«При этом не подтверждает свои обвинения никакими доказательствами или аргументированным экономическим анализом. Тот факт, что жесткая конкуренция между производителями вылилась в «ценовую войну» в 2016 году и существенное снижение доли рынка «Империал Тобакко» был АМКУ полностью проигнорирован (странный какой-то заговор получается, если мы, наоборот, снизили цены и потеряли долю рынка). Сейчас наша юридическая команда очень активно работает над подготовкой к следующим судебным слушаниям, мы привлекли лучших антимонопольных экономистов и экспертов из Украины и ЕС, а также специалистов права из ЕС, для дополнительного обоснования нашей позиции защиты», – сообщил директор «Империал Тобакко».

Он убежден, что суды защитят права компании.

«Вместе с тем, параллельно мы прорабатываем другие доступные нам юридические инструменты защиты, в частности подачи исков в Международный инвестиционный арбитраж и в Европейский суд по правам человека», – отметил Чернак.

Руководитель компании считает, что на табачном рынке Украины монополии уже нет, но доля Tedis Ukraine по-прежнему высока – от 62 до 64%.

«Я могу говорить только за свою компанию – кроме «Тедис», «Империал Табакко» сейчас работает еще с 20-ю прямыми покупателями. Ко всем партнерам у нас равное, объективное отношение. Мы делаем все, чтобы добиться максимально конкурентного рынка дистрибуции сигарет в Украине», – заявил он.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года сообщил, что наложил на производителей и дистрибьюторов сигарет штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия.

В декабре 2016 года Tedis Ukraine был признан монополистом на рынке дистрибуции сигарет и за злоупотребление этим положением оштрафован на 430 млн грн. Компания обжаловала решение в судах, но все постановления были в пользу АМКУ. Постановление Верховного Суда от 19 июня 2018 года является окончательным, вступило в силу и обжалованию не подлежит.

В апреле 2017 года Tedis Ukraine подозревали в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег из Украины. Тогда компания уплатила штраф в размере 300 млн грн. В Генпрокуратуре сообщали, что это крупнейший штраф в истории АМКУ.