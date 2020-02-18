Качество Lada начали проверять на новом испытательном треке

18.02.2020, 16:06, Новости дня

На территории завода появилась новая трасса для финальной проверки качества сборки сошедших с конвейера автомобилей. Получилась она весьма компактной, что позволило впервые за десятилетия поместить испытательный трек под крышу.

Ходовые испытания собранных машин на АвтоВАЗе проводят с 1973 года, но все это время они проводились под открытым небом. Новый же трек длиной 300 метров разместили под крышей главного корпуса завода. Одновременно на нем могут тестироваться до 150 машин.

Несмотря на размеры, трасса включает в себя достаточное количество препятствий, симулирующих повседневную эксплуатацию автомобилей. На маршруте расположены, к примеру, бордюры, «лежачий полицейский», покрытие «рыбья кость», два крутых виража, ассиметричная поверхность, брусчатка с крупным и мелким булыжником.

Перенос трека под крышу позволил, как утверждают на заводе, обеспечить неизменность условий испытаний — теперь они не зависят от погоды. Кроме того, не страдают кузова только что собранных машин и здоровье их водителей.

Особо на АвтоВАЗе отметили, что трек используется для финальной проверки — но это не единственная схема тестирования машин. По отдельным программам проверяются качество сборки кузовов, а также функционирование двигателей и трансмиссий. По одной и той же программе испытываются автомобили всех брендов, собираемых в Тольятти — это Lada, Renault и Datsun.

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АвтоВести



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