Второй россиянин госпитализирован с карантинного лайнера с подозрением на коронавирус

18.02.2020, 16:05, Новости дня

Супруг россиянки, заразившейся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess у японского порта Иокогама, госпитализирован с подозрением из-за риска заражения, информирует российское посольство в Токио.

При этом дипломаты в комментарии ТАСС уточнили, что на судне заразилась только одна россиянка.

В то же время, по данным РИА «Новости», у мужа заразившейся россиянки все же диагностирован коронавирус.

«Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие covid-19 по состоянию на 17 февраля… В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава», – цитирует агентство сообщение российского посольства.

Напомним, в понедельник на круизном лайнере Diamond Princess заразилась коронавирусом россиянка, она госпитализирована. В целом на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.

В Китае число случаев заражения коронавирусом достигло 72 тыс. 436 человек, число выздоровевших превысило 12,5 тыс. человек. Число жертв вспышки коронавируса в Китае выросло за сутки на 98 человек – до 1868 человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Никто не хотел выбирать. Как британцы оказались заложниками своей избирательной системы

16.12 / Обозначены сроки оглашения первых результатов расследования по «Адмиралу Кузнецову»

29.01 / Гаджеты: Компания Karma Automotive разработает электропикап и электрокроссовер (2 фото)

02.02 / Путин распорядился выделить миллиард на гранты

07.02 / Глава Минэнерго с чиновниками не долетели до Сочи: в самолете нет топлива

09.02 / Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

26.12 / Определен самый популярный журналист России

30.12 / Эксперт объяснил возможные причины задержки подписания газового контракта с Украиной

05.02 / Избивший пасынка в Москве мужчина признался в насилии над детьми

29.01 / Ученый рассказал, как бороться с проснувшимися раньше времени кротами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика