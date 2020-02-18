Второй россиянин госпитализирован с карантинного лайнера с подозрением на коронавирус

18.02.2020, 16:05, Новости дня

Супруг россиянки, заразившейся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess у японского порта Иокогама, госпитализирован с подозрением из-за риска заражения, информирует российское посольство в Токио.

При этом дипломаты в комментарии ТАСС уточнили, что на судне заразилась только одна россиянка.

В то же время, по данным РИА «Новости», у мужа заразившейся россиянки все же диагностирован коронавирус.

«Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие covid-19 по состоянию на 17 февраля… В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава», – цитирует агентство сообщение российского посольства.

Напомним, в понедельник на круизном лайнере Diamond Princess заразилась коронавирусом россиянка, она госпитализирована. В целом на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.

В Китае число случаев заражения коронавирусом достигло 72 тыс. 436 человек, число выздоровевших превысило 12,5 тыс. человек. Число жертв вспышки коронавируса в Китае выросло за сутки на 98 человек – до 1868 человек.