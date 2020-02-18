«Гражданские самолеты Сухого» станут филиалом «Иркута»

18.02.2020, 16:05, Новости дня

В рамках формирования дивизиона гражданской авиации в «Объединенной авиастроительной корпорации» предприятие «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) станут филиалом «Иркута».

«В соответствии с решением совета директоров ПАО «ОАК» в состав ПАО «Корпорация «Иркут» на правах филиалов войдут АО «Гражданские самолеты Сухого» и ООО «ОАК – Центр комплексирования». В составе дивизиона филиалы сохраняют базовые компетенции по разработке и производству авиационной техники», – передает ТАСС сообщение ОАК.

ГСС образованы в 2000 году после разделения гражданских и военных программ «ОКБ Сухого». Предприятие входит в авиационный холдинг «Сухой».

Компания занимается производством самолетов Sukhoi Superjet 100. В октябре сообщалось, что ГСС продали в январе–сентябре всего один самолет, а выручка компании упала в 4,5 раза.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Депутат от КПРФ Рашкин проголосовал за «антикоррупционные поправки», не приходя в Госдуму

05.02 / ЕС обозначил свою геостратегическую цель

28.12 / В РФ началось серийное производство ракетного комплекса с блоком «Авангард»

06.01 / В Киеве почтили память Лобановского. Видео

26.01 / В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина

13.01 / Из собачьей будки украли 1 млн рублей в Башкирии

12.12 / Приехавших на Украину журналистов «Звезды» добавили в базу «Миротворца»

26.12 / Самый большой в РФ парад Дедов Морозов прошел в Кемерово

22.01 / Автоновости: Volkswagen представил финальную версию «горячего» хетчбэка Golf R

01.02 / Вернувшегося из Китая студента в Петрозаводске госпитализировали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика