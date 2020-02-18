«Гражданские самолеты Сухого» станут филиалом «Иркута»

18.02.2020, 16:05, Новости дня

В рамках формирования дивизиона гражданской авиации в «Объединенной авиастроительной корпорации» предприятие «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) станут филиалом «Иркута».

«В соответствии с решением совета директоров ПАО «ОАК» в состав ПАО «Корпорация «Иркут» на правах филиалов войдут АО «Гражданские самолеты Сухого» и ООО «ОАК – Центр комплексирования». В составе дивизиона филиалы сохраняют базовые компетенции по разработке и производству авиационной техники», – передает ТАСС сообщение ОАК.

ГСС образованы в 2000 году после разделения гражданских и военных программ «ОКБ Сухого». Предприятие входит в авиационный холдинг «Сухой».

Компания занимается производством самолетов Sukhoi Superjet 100. В октябре сообщалось, что ГСС продали в январе–сентябре всего один самолет, а выручка компании упала в 4,5 раза.



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