Из-за частых конфликтов с мачехой 16-летняя дочь Вячеслава Малафеева переехала в отдельную квартиру

18.02.2020, 16:04, Разное

Дочь российского вратаря Вячеслава Малафеева Ксения из-за частых конфликтов в семье стала жить отдельно. По словам второй супруги футболиста Екатерины Комяковой, дочь спорила не только с мачехой, но и с отцом, а также не соблюдала ряд правил.

Екатерина Комякова отметила, что в их семье есть несколько правил: не ругаться матом, не пропускать школу и найти себе хобби. Некоторые из них Ксения Малафеева не соблюдала, и на почве этого возникали конфликты. А когда у Вячеслава Малафеева кончилось терпение, он предложил ей пожить отдельно.

При этом Екатерина Комякова не обижается на нее, но считает, что падчерице стоит пожить одной, чтобы понять, какие ошибки она допускает. Причиной такого поведения супруга Вячеслава Малафеева называет переходный возраст, поскольку Ксении Малафеевой сейчас только 16 лет.

Стоит напомнить, что причиной смерти первой жены Вячеслава Малафеева стала серьезная авария, случившаяся в марте 2011 года. Во второй раз спортсмен женился через полтора года.