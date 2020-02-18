Apple может показать iPhone SE 2 уже 31 марта

18.02.2020, 16:04, Разное

Компания Apple может показать широкой аудитории модель iPhone SE 2 в самом скором времени. Ожидается, что 31 марта производитель презентует устройство, которое фигурирует в слухах под названием iPhone 9.

Смартфон получил дисплей диагональю 4,7”, сканер отпечатка пальцев, фирменный чип A13, клавишу Home, а также базовую камеру с одним сенсором. Специалисты рынка сообщают, что дизайн устройства должен иметь много сходства с моделью iPhone 8. Предположительно, устройство станет доступно для покупки с 3 апреля 2020-го.

Apple, как правило, начинает продажу своих товаров спустя несколько дней с момента официальной презентации. Аналитик Мин Чи Куо сообщал, что преемник iPhone SE получит ОЗУ на 3 ГБ и встроенную память ёмкостью 64-128 ГБ. В соответствии с основными техническим параметрами, новое мобильное устройство станет отвечать смартфонам среднего ценового диапазона. При этом относительная дешевизна достигается за счет применения менее дорогостоящих материалов. Не исключается, что уже в скором времени новинка получит официальную презентацию. Предварительная цена устройства называется на уровне $399.