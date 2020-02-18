Экран нового Motorola Razr оказался поврежден из-за перепада температур

18.02.2020, 16:04, Разное

Экран нового Motorola Razr поврежден из-за перепада температур. Такой «диагноз» уже не стал единичным фактом в Сети, и о нем сообщают пользователи.

Кстати, обзор новинки в свое время указывал на ненадежность пластика. Экспертам не понравился и огромный вырез в экране. Все отличались единодушием в том, что высокая стоимость не соответствует способностям среднебюджетника. Некоторые были более категоричны в своих высказываниях, называя продукт «осовремененной раскладушкой 2004 года». Теперь же часть пользователей убедилась на собственном горьком опыте в уязвимости устройства.

Неделя после покупки понадобилась для того, чтобы начал расслаиваться экран, пишет пострадавший покупатель Motorola Razr. Возникновение «пузыря» под верхним слоем, предупреждающее об отслоении пленки, он связывает с фактом использования аппарата при температуре -2°С на улице. Затем смартфон внесли в помещение. Очевидно, именно перепад температур и вызвал разрушение. Ответ производителя на запрос покупателя пока не поступил.