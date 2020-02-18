Бастрыкин поручил проконтролировать расследование смерти ребенка в новосибирской больнице

18.02.2020, 15:58, Новости дня

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проконтролировать ход расследования дела о смерти в одной из больниц Новосибирска двухлетней девочки, которой не смогли поставить верный диагноз.

Двухлетняя девочка мучилась от спазмов в животе, но хирурги клиники, в которую доставили ребенка, не увидели ничего страшного в ее состоянии. Медики предположили, что у пациентки есть сахарный диабет, так как в крови было повышено содержание глюкозы. Вместо проведения необходимой терапии ребенка направили в другое медучреждение, передает НТВ.

«Единственное, что они сделали, катетер поставили в правую руку дочери. Я говорила, раз сахар у нее высокий, может быть, вы инсулин поставите? На что хирург, который нас принимал, сказал, что у них инсулин находится в реанимации, а там никого нет», – рассказала мать ребенка.

В другой клинике медики также не смогли установить диагноз, и не провели все необходимые анализы вовремя, отложив их на утро, в то время как состояние ребенка ухудшалось.

«Врач не смотрела, что с ребенком, что у нее ухудшение, что кровь все хуже и хуже по анализу. Она ждала до утра анализ мочи, чтобы отсечь сахарный диабет. Она просто бросила маленького ребенка двухгодовалого», – сказала мать девочки.

Вскрытие установило, что ребенок скончался от кишечной непроходимости, которую исключили в самом начале. Родители уверены, что медики неверно провели диагностику и сделали рентген без контрастного вещества.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», передает РИА «Новости».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил следователям центрального аппарата ведомства проконтролировать ход расследования дела.