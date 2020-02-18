«Мисс Москва» раскрыла подробности жизни с экс-королем Малайзии

18.02.2020, 15:51, Новости дня

Обладательница титула «Мисс Москва» Оксана Воеводина стала гостьей телешоу «Док-Ток» и рассказала о причинах развода с королем Малайзии Мухаммадом V.

В эфире передачи на Первом канале Воеводина призналась, что была не единственной супругой монарха. И хотя в Малайзии многоженство разрешено, браки нужно оформлять по определенным правилам. В частности, муж обязан спрашивать разрешения на такое расширение семьи у первой, старшей жены.

По словам Воеводиной, в какой-то момент на телефон ее супруга позвонил некий «Боб». Модель рассказала, что на другом конце провода оказалась женщина, которая истерично кричала, называла себя первой женой малайзийского правителя и утверждала, что не давала разрешения на брак.

Тем не менее, муж уверял, что общается с бывшей женой только из-за нерешенных финансовых вопросов.

Россиянка утверждает, что ей вручили брачный сертификат, в котором говорится, что она первая и единственная жена.

Также Воеводина рассказала, что ей периодически поступают угрозы. По ее словам, ее запугивают «другие люди из дворца», так как в Малайзии ведется борьба за трон. Поскольку законный будущий правитель этой страны – сын Воеводиной, она опасается за свою и его жизнь.

По словам модели, с будущим мужем она познакомилась в 2017 году, а в ноябре 2018 возлюбленные сыграли свадьбу в подмосковной Барвихе. Сам Мухаммад принимал активное участие в подготовке к свадьбе: он вместе с будущей супругой писал сценарий, выбирал цветовую гамму одежды и декора, а также репетировал их первый танец.

Модель также рассказала, что до свадьбы они жили вместе полтора года. Спустя два месяца после знакомства правитель Малайзии говорил о том, что ему очень нужен ребенок.

По словам Воеводиной, что отречение Мухаммада V от трона в январе 2019 года связано с политической ситуацией в стране.

Напомним, в декабре бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина написала заявление в полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына.

В октябре сообщалось, что Воеводина продала обручальное кольцо, подаренное бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, чтобы расплатиться с долгами.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля.