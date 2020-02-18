Объявлен победитель президентских выборов в Афганистане

18.02.2020, 15:51, Новости дня

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани официально объявлен победителем на выборах главы государства.

«Окончательные результаты подсчета голосов на выборах президента страны, которые состоялись в сентябре 2019 года, свидетельствуют, что победу на них одержал Ашраф Гани», – передает ТАСС слова председателя Независимой избирательной комиссии (НИК) страны Хавы Алам Нуристани.

Президентские выборы в Афганистане состоялись еще 28 сентября на фоне заявления радикальной группировки «Талибан» о намерении его сорвать – тогда погибли не менее 32 человек, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов.

22 декабря сообщалось, что Ашраф Гани, согласно предварительным результатам выборов, одерживает победу в прошедшей в конце сентября гонке за пост лидера страны. Сообщалось, что он набрал 50,64%.



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