Hill — новые санкции против Москвы ударят по карману тысяч американцев

18.02.2020, 15:47, Новости дня

В США предлагают ввести новые санкции против России, однако, судя по прошлой истории, такие меры не меняют поведения Москвы на международной арене, но оказывают негативное воздействие на американский бизнес, пишет обозреватель The Hill. По его словам, пострадают порядка трёх тысяч компаний, а также сотни проектов по всему миру.



Reuters

В декабре прошлого года из американского сената вышел законопроект, в котором прописаны новые санкции против российского энергетического сектора, пишет The Hill. «Американские санкции как средство давления явно не достигают намеченных целей. До этого времени поведение РФ на Украине не изменилось. Как заявил один наблюдатель, санкции были предназначены для Москвы, но ударили по Хьюстону», — отмечает автор статьи. И новые меры, по его мнению, ситуацию лишь усугубят.

Например, в соответствии с ними американские компании должны выйти из любых проектов в энергетике, даже если у российской компании там миноритарная доля. Таких проектов автор статьи насчитал порядка 150 в 50 странах мира. В них задействованы тысячи людей, и они играют важную роль на глобальном рынке углеводородов. Любые перебои приведут к эффекту домино, предупреждают эксперты, ведь последствия распространятся до десятков тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Как полагает автор статьи, российские компании смогут, покупая миноритарные пакеты акций, таким образом выталкивать из проектов американцев.

Кроме того, в соответствии с этими санкциями, американским компаниям запрещено связываться с транзакциями, которые касаются российского суверенного долга. Это положение должно было навредить российской экономике, но на самом деле лишит американские компании преимуществ перед зарубежными коллегами. Около 3 тыс. американских компаний участвуют в совместных предприятиях с российскими участниками, и им придётся выйти или свернуть деятельность. В нынешний век глобализации даже простое наращивание санкций делает из американских компаний партнёров, на которых нельзя положиться.

Экономические санкции должны навредить экономике страны, но они также дают руководящему режиму козла отпущения, чтобы обосновать усиление контроля над экономикой, пишет автор статьи. При этом нынешние санкции не изменили поведения России во внешней политике, но повлияли на укрепление сотрудничества между Россией и Китаем.

Возможности США по использованию санкций зависят от их позиции на мировой арене. Но если из-за этого бизнес-атмосфера станет слишком сложной и непредсказуемой, то финансовые потоки могут пойти в обход США, и это будет угрожать роли Вашингтона в финансовой системе в целом, предупреждает автор статьи в The Hill.