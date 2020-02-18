Минобороны показало видео учений эскадрильи Ту-160

18.02.2020, 15:44, Новости дня

В Сети опубликовано видео с учений эскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-160 («Белые лебеди»), которые прошли в Саратовской области.

Полеты на малых и средних высотах отработали более 10 экипажей, которые также отрабатывали системы противовоздушной обороны противника и условное применение вооружения по наземным целям, передает РИА «Новости».

Инженерно-технический состав на учениях выполнил комплекс задач по обслуживанию Ту-160, а также по подготовке самолетов к повторному вылету.

На записи, опубликованной Минобороны, ракетоносцы взлетают с ВПП. Часть кадров снята из кабины пилота. Маневры проходили при сложной погоде: низкая облачность, осадки и сильные порывы ветра.

Добавим, что 2 февраля первый глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.



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