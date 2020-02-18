Наука: 10 видов существ, которые могут унаследовать Землю

18.02.2020, 15:38, Разное

Homo sapiens, как оказалось, весьма уверенный вид, который может назвать себя «умным». И хотя мудрыми назвать нас можно с большой натяжкой, мы подходим к точке, когда рано или поздно сможем открыть врата для кого-нибудь еще, возможно, даже созданного нами собственноручно. Вот десять вариантов.

Развитые животные



Идея взращивания животных видов с человеческим интеллектом далеко не нова и восходит еще к «Острову доктора Моро» Герберта Уэллса. Кордвейнер Смит представил развитых животных как угнетенный класс, борющийся за свои права, а серия «Война за возвышение» Дэвида Брина представила вселенную, в которой почти все разумные существа обязаны своим умом покровительственным видам, а люди исследуют мир с разумными обезьянами и дельфинами.

Некоторые теоретики, вроде Джорджа Дворского, утверждают, что у нас есть моральный императив возвышать другие виды до нашего уровня интеллекта, как только мы получим необходимые технические средства. Дворский указывает на современные попытки обеспечить больших обезьян законным правом «на личность», и утверждает, что естественным следующим шагом будет наделить других животных когнитивными способностями для самоопределения и участия в обществе живых существ. Человеческая монополия на разумную мысль дает нам несправедливое преимущество перед другими животными созданиями, и если существует способ помочь дельфинам, обезьянам и слонам обрести разумную мысль, то это наш моральный долг.

Другие не согласны. Алекс Напп считает, что с точки зрения животной жизни затраты будут слишком высоки, чтобы оправдать это. Для того, чтобы возвысить вид, придется внести изменения в ДНК на эмбриональном уровне, что приведет к неизбежным неудачным попыткам, прежде чем мы добьемся успеха. И опять же, возникает вопрос, как убедиться, что будет выношен успешно возвышенный эмбрион. Такие эксперименты могут быть морально некорректными, если не приведут к тому, что разумные животные будут страдать из-за отклонений и ранней смерти вследствие человеческого вмешательства. Даже в случае успеха, человеческие существа не смогут обеспечить необходимые социальные и эмоциональные условия для разумных шимпанзе, бонобо или попугаев. Другими словами, возвышенные животные могут быть эмоционально травмированы вследствие неуклюжих попыток людей взрастить их.

Некоторые также обеспокоены проблемными аспектами конкретных видов, вроде жестокости шимпанзе и склонности дельфинов к изнасилованиям, не помешают ли они им в разумных формах. Считают также, что интеллектуальное самоосознание это экологическая ниша, которую может удерживать только один вид, чем объясняется уничтожение неандертальцев и других сородичей человека. Появление разумных животных может создать эволюционную конкуренцию с людьми, а также поврежденных созданий с системой психики и ценностей, которые мы просто не будем в силах понять.

Борг



«Звездный путь» представил расу киборгов, которые стремились объединить все разумные виды во вселенной в один коллективный разум. Многие пришли бы ко мнению, что это плохо, но некоторые согласны с таким исходом. Трэвис Джеймс Леланд утверждал, что безэмоциональная, стерильная картина Борг — это какая-то луддитская пропаганда — и шаг вперед к коллективному разуму приведет к счастью и свободе всех представителей улья. В самом деле, одна из причин, по которым мы выходим в Интернет и соцмедиа — это быть ближе и в связи со своим видом, это проявление коллективного в чистом виде.

Интеграция с технологиями и взаимосвязь не уменьшают индивидуальности; они просто делают легче соединяться и выражать свою индивидуальность в зарождающемся глобальном сознании. Некоторые утверждают, что технология создания «телепатической ноосферы» уже доступна с нашими нынешними технологиями. Мы уже можем отправлять видео-, аудио- и моторную информацию между мозгом и Интернетом через электроды, а информационно-пропускная способность, необходимая для роевого разума, тоже вполне может быть доступна. Технологическая инфраструктура, используемая для современных телекоммуникаций и беспроводного интернета могут в дальнейшем развиться в нейронные интерфейсы, хотя изначально они будут неточными и их будет довольно трудно использовать. Некоторые называют эти теоретические роевые разумы «борганизмами» и выступают за их создание по социальным и политическим причинам.

В коллективном разуме вполне может быть много плюсов, поскольку он по сути позволит нам стать сверхчеловеческой сущностью, способной на подвиги, выходящие за рамки возможного для отдельных лиц. Способность координировать массовые проекты вырастет, планирование сложных задач будет эффективнее, а люди будут лучше понимать друг друга.

Конечно, имеется и ряд недостатков. Наряду с экзистенциальным страхом потери индивидуальности в массовом сознании, остаются угрозы вирусов и хакеров в системе на ранних этапах, не говоря уже о других заботах, вроде того, кто именно будет управлять технологией. Развитый роевой разум социальных медиа будет сильно отличаться от роевого разума солдат и секретных спецслужб, разработанных для военных целей. Некоторые считают, что развитые борганизмы будут довольно уязвимы к опасным меметическим инфекциям (что потребует развития жесткой «ментальной гигиены»); также будет необходимо бороться с социальным паразитизмом и эгоизмом в группах в пределах улья.

Генетические касты



Политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что трансгуманизм — это одна из самых опасных идей, витающих сегодня. Он видит принципиальную опасность в попытке улучшить нашу базовую человечность. Он называет это «фактором X» и говорит, что «его нельзя свести к моральному выбору, причине, языку, общительности, осознанию, эмоциям, созданию или другому любому качеству, которое выдвигается в качестве базы человеческого достоинства. Все эти качества, совмещенные в человеке, и составляют фактор X».

Фукуяма считает, что развитие генетически модифицированных людей будет означать конец либеральным идеям политического равенства всех людей. Доступ к технологии генной модификации приведет к появлению генетических каст и подорвет нашу общую человечность, богачи смогут создавать дизайнерских детей со способностями, превосходящими способности других, менее богатых масс. Фукуяма консервативен, но очень многие разделяют его страхи. Общество генетиков высказывает опасения по поводу того, что «техноевгеника» приведет к образованию пропасти между «геннобогатыми» и «геннобедными».

Некоторые утверждают, что сложность генной модификации и культурное неприятие экспериментов на детях делают такой сценарий маловероятным. Другие говорят, что даже если он и будет, он не перенесется в политическую плоскость, так как политические права не зависят от физических особенностей. Тем не менее, остаются вопросы касательно того, имеют ли родители право выбирать физические и интеллектуальные черты для своих детей. Сюда может входить выбор коэффициента интеллекта, роста, пола и даже цвета кожи.

Наука дизайнерских младенцев уже существует в сферах предимплантационной генетической диагностики и экстракорпорального оплодотворения, которые набирают популярности в свете предупреждения генетических заболеваний. Некоторые опасаются, что табу на технологии в свете опасения появления генетических каст могут усугубить проблему, а богачи все равно будут иметь возможность поехать в страну, где не запрещено редактирование генов детей.

Серая слизь



В 1986 году инженер Эрик Дрекслер посеял страхи восстания нанотехнологий против человеческой расы. Хотя он подробно описал многие потенциальные выгоды нанотехнологий, вроде разрушения раковых клеток и восстановления ДНК, он также выразил обеспокоенность тем, что самовоспроизводящиеся роботы размером с молекулу могут вытеснить растения и микроорганизмы, заняв все экологические ниши и в конечном счете потребить все земные ресурсы: сценарий так называемой «серой слизи» также известен как «глобальная экофагия».

Обеспокоенность такими предсказаниями привело к созыву «нанотехнологического саммита» силами принца Чарльза в его имении в графстве Глостершир. Ненотехнологи вроде Ричарда Смолли ответили, что такое «молекулярное производство» для создания наноботов невозможно с научной точки зрения. Чтобы манипулировать атомами (которые чувствительны к электронным связям окружающих атомов), молекулярные ассемблеры должны обладать дополнительными манипуляторами, «пальцами», но для них места на атомном уровне уже не найдется. Это так называемая проблема «толстых пальчиков». Есть проблема и «клейких пальцев»: атомы, передвигаемые манипуляторами, могут накрепко к ним прилипнуть. Сам Дрекслер в ответ на замечания Смолли посчитал, что тот просто хочет снизить уровень общественных страхов и защитить финансирования исследований в области нанотехнологий.

Одно из решений, предложенных в свете защиты от мифической серой слизи, включало другую форму нанотехнологий: синюю слизь. Она должна быть самовоспроизводящейся полицией из наноботов, которые будут уничтожать автономную и нехорошую серую слизь. Тем не менее, они также должны быть вездесущими, сильными, надежными и устойчивыми к воздействию серой слизи, при этом оставаясь под контролем людей. Потому что если синяя слизь поглотится или перейдет на сторону серой слизи, она вполне может обернуться против нас самих.

Другие потенциальные ограничения на распространение серой слизи включают ограничение возможности самовопроизводства или же использование редких элементов вроде титана или алмазов в производстве молекулярных ассемблеров. Поскольку тело человека содержит мало таких редких элементов, слизь вряд ли будет извлекать их из нас, разве что пожрет наши смартфоны. Если же ничего не сработает, мир наводнят рои наноботов.

Искусственный интеллект



Искусственный интеллект — это подобласть компьютерной науки, задачей которой стоит создание машин, способных выполнять задачи на уровне, сопоставимым с интеллектом человека. Есть две формы ИИ в теории: узконаправленный, узкий, слабый или мягкий ИИ и общий, общенаправленный или сильный ИИ. Мягкий ИИ вдохновляется мозгом человека, но не пытается имитировать его — это статистически ориентированный машинный интеллект, способный сортировать различные данные с помощью алгоритмов и играть в шахматы, отвечать на вопросы викторины, делать заказы и давать указания по GPS. Решения задач, которые выполняет этот интеллект, несут мало общего с тем, как их решают люди.

Сильный ИИ предназначен для имитации человеческого интеллекта в рассуждениях, планировании, обучении, визуализации и общении на естественном языке. Сторонники сильного ИИ надеются достичь сингулярности, точки, в которой машина догонит и перегонит человеческий интеллект, после чего технологический прогресс стремительно пойдет вверх, и мы уже будем не в состоянии предсказать или вообще понять будущее развития цивилизации.

Предприниматель Элон Маск очень переживает по поводу рисков искусственного интеллекта: «В фильме «Терминатор», они не создавали ИИ, ожидая такого исхода. Это что-то из Монти Пайтона: никто не ожидает испанской инквизиции. Ерунда, конечно, но нужно опасаться». И он далеко не одинок. Билл Гейтс выражает схожие опасения, Стивен Хокинг видит все в еще более мрачном свете: «Примитивные формы искусственного интеллекта, которыми мы располагаем, на поверку оказались полезными. Но я считаю, что развитие полноценного искусственного интеллекта будет означать конец человеческой расы. Как только люди разработают искусственный интеллект, он займется собственной переделкой. Люди, ограниченные медленной биологической эволюцией, не смогут конкурировать и будут заменены».

Многие ученые отвергают эти опасения как преувеличенные и считают, что развитие искусственного интеллекта дополнит человечество, а не уничтожит его.

Проводоголовые



Проводоголовый (wirehead) — это идея научной фантастики, которая включает отдельного человека, стимулирующего центр удовольствия мозга электрическим током и таким образом зависимого. Идея впервые появилась в «Известном космосе» Ларри Нивена в 1970-х годах, но с тех пор стала общей темой в киберпанке. Корнями она уходит, вероятно, в эксперименты 50-х годов, когда Джеймс Олдс размещал электроды в мезолимбических дофаминовых дорожках крыс. Крысы переставали есть и спать в пользу бесконечных вспышек удовольствия, пока не умирали от голода. Олдс повторил эти эксперименты на других животных и людях, которые впоследствии описывали опыт как «оргазмический».

Некоторые считают, что принятие этой технологии поможет справиться со страданиями, проявляющимися в процессе получения жизненного опыта, без нанесения вреда другим или окружающей среде. Это мечта так называемого проекта Abolitionist, который ищет способ совместить провода с головой, разработанными лекарствами (наркотиками) и генетической инженерией, чтобы создать идеальное общество. Правда, сомнительное оргазмическое счастье, скорее всего, приведет к глобальному вымиранию, поэтому идея не лишена недостатков. Носимые технологии могут позволить вам изменять настроение и состояние ума на спокойное или возбужденное без побочных эффектов или всяческих лекарств. В основе технологии Thync лежит транскраниальная стимуляция мозга постоянным током, недорогой способ отправки электрического тока в мозг с целью улучшения интеллекта, обучаемости, бдительности и памяти. Также он помогает с хроническими болями, депрессией, шизофренией, Паркинсоном и фибромиалгией.

И все же, футурологи не теряют надежды заполучить другую форму изменяющей сознание технологи: транскраниальной магнитной стимуляции. Эту технологию можно использовать для стимулирования психопатии, временно отключая часть мозга, отвечающую за страх, или же для получения четкого мышления во время алкогольного опьянения. Есть опасение, что в будущем люди смогут не только настраивать свое настроение, но и отключать страх и сочувствие при необходимости. И хотя эти понятия могут не быть генетически идентичными современным людям, их эмоциональные и социальные миры могут стать до неузнаваемости чуждыми.

Инфоморфы



В 1991 году, Чарльз Плэтт опубликовал «Человек из кремния», книгу о поисках бессмертия путем копирования человеческого разума в компьютеры, из которых создавались существа под названием «инфоморфы». В 1996 году, русский теоретик искусственного интеллекта Александр Численко позаимствовал это название для описания теоретической сущности, основанной на базе распределенного интеллекта. Такие сетевые разумы с легкостью могли бы обмениваться знаниями и опытом, чем мы, что привело бы к массовым изменениям в концепциях личности и индивида, подобно роевому сознанию, о котором мы говорили выше.

Не ограничиваясь физическими органами, эти сущности нашли бы многие человеческие понятия чуждыми и бессмысленными, даже странными. Этот термин также используется для описания загрузки человеческого сознания в в компьютеры с целью создания резервных копий человеческого мозга. Психическая структура человека передается из биологической матрицы в электронную или информационную. Преимущества загрузки сознания включают экономический рост, возможность перепрограммировать себя для пущего ума или счастья, снижение влияния на окружающую среду и свободу от законов физики и неизбежности смерти.

Есть много потенциальных проблем, связанных с загрузкой сознания и выхода за пределы нашей человеческой формы. Технические аргументы включают невозможность воспроизводства непредсказуемых и нелинейных взаимодействий между клетками мозга, которые образуют человеческий интеллект, не говоря уже о самом факте того, что мы понятия не имеем, что такое сознание. Есть также и этические проблемы в развитии этой технологии. К примеру, мы можем никогда не узнать, работает ли она на самом деле: как мы поймем, что загруженное сознание действительно осознает себя, а не имитирует поведение человека, не обладая никаким психическим состоянием? Угроза злоупотребления и манипуляциями информорфами также остается неиллюзорной.

Трансгенные люди



Трансгенные животные имеют чужеродный ген, намеренно включенный в их геном. Эта технология использовалась для создания светящихся в темноте мышей и рыб. Эта технология использовалась при попытках возродить шерстистого мамонта, и дебаты на тему использования трансгенов у приматов не прекращаются. Впереди перспектива появления трансгенных людей, которые получат преимущества использования генов других животных видов.

Появление трансгенных людей потребует ряда шагов. Подходящий трансген должен быть изолирован и экспрессирован в нужном месте в нужное время, а затем размещен внутри человеческой клетки, выращенной в культивационной ткани. Ядро из трансгенной человеческой клетки затем должно быть перемещено в энуклеированную яйцеклетку, а после — вырасти и разделиться. Потом развивающийся эмбрион должен быть помещен в матку. Технологии, с помощью которых можно было бы все это сделать, уже доступны, а человеческие и нечеловеческие гены уже вовсю используются для выращивания в пробирке и исследования стволовых клеток.

Некоторые утверждают, что использование трансгенов для модификации людей может открыть возможности, предоставленные природой другим животным: сонар, острые чувства, способность к фотосинтезу или производства необходимых питательных веществ. Потенциальный выхлоп покроет любые проблемы, касающиеся человеческого достоинства, которое, в свою очередь, больше связано с нашей способностью рассуждать, нежели с генетической целостностью. Мы могли бы позаимствовать гены шимпанзе, чтобы повысить эффективность наших мышц, запоминание задач и стратегического планирования.

Но последствия могут быть воистину жуткими. Некоторые люди обеспокоены возможностью использования «выращиваемых транслюдей» — которых будут разводить и выращивать с намерением использовать в медицинских экспериментах, связанных с трансгенами. Существует также страх, известный как «тревога видов», благодаря которому появились законы, запрещающие создание многовидовых химер. Но наука идет вперед, и через сотню лет мир могут наполнить люди с оттенками шимпанзе, летучих мышей, осьминогов или мышей.

Киборги



Слово «киборг» впервые появилось в статье 1960 года за авторством Манфренда Клайнса и Натана Клайна. Они размышляли о способах повышения бессознательных саморегулирующих функций с помощью химических или электронных средств, чтобы позволить людям лучше переносить различные условия окружающей среды. Конечная цель — дать людям возможность исследовать космос. Они писали: «Если человек в космосе, в дополнение к полету на своем транспорте, должен постоянно проверять все и настраивать просто, чтобы остаться в живых, он становится рабом машины. Целью киборга, наряду с его собственной системой гомеостаза, является обеспечение организационной системы, в которой роботоподобные проблемы решаются автоматически или бессознательно, а человек свободен исследовать, создавать, думать и чувствовать».

Это название позже было применено к пациентам, зависимым от имплантатов и протезов, и вошло в культуру как метафора, описывающая нашу постоянно растущую зависимость от технологий. Последние изыскания в практической кибернетике включают бионические руки, подключаемые к нервной системе человека, протез глаз и многое другое.

В 2015 году, профессор Юваль Ной Харари из Еврейского университета в Иерусалиме предсказал, что через 200 лет люди станут богоподобными киборгами вследствие нашей необходимости улучшать себя. Золтан Истван, основатель политической партии трансгуманистов, продвигает платформу финансовых государственных вливаний по разработке искусственных сердец и черепных имплантов, которые снизят кризис в этой сфере, а также уровень преступности, с этим связанный. Между тем, военное исследовательское крыло DARPA анонсировало создание «офиса биологических технологий» (BTO) «для изучения растущего динамического пересечения биологии и других наук». В агентстве планируют разрабатывать технологии для солдат будущего, включая продвинутые протезы, управляемые силой мысли конечности и нейронные интерфейсы. Другая инициатива DARPA видит потенциал в развитии искусственных хромосом. Представьте солдат будущего, которым не нужен будет сон, которые будут чрезвычайно выносливы и видеть в темноте. Уже даже предложено название для будущего объединения человека и машины: Homo electricus.

Несколько человеческих видов



Видообразование представляет собой процесс, при котором несколько новых видов возникают из общего предкового вида. Эту концепцию впервые исследовал в художественной литературе Олаф Стэплтон в своей книге 1930 года «Последние и первые люди». В ней исследовались рост и падение 18 разных видов человека за следующие несколько миллиардов лет в процессе миграции с Земли на Венеру. Не так давно Дуглас Диксон в «Антропологии будущего: человек после человека» задался теми же вопросами, только у него цивилизация коллапсирует через 200 лет после начала генной инженерии. Некоторые виды человека уходят в космос, другие возвращаются через миллионы лет, чтобы обнаружить, что человек ответвился и эволюционировал в мириады разумных форм (и неразумных тоже).

Если процесс человеческой эволюции продолжится, не исключено, что через миллионы лет появятся другие виды, хотя многие считают, что это маловероятно. Исследование Йельского университета за 2009 год обнаружило доказательство того, что овуляторные характеристики говорят о том, что у более коротких и плотных женщин рождается больше детей, а это значит, что естественный отбор начинает выбирать эти физические черты. Между тем, эволюционный психолог Джеффри Миллер считает, что эволюция человека будет ускоряться из-за полового выбора современного общества и развития генной инженерии.

Каделл Ласт, докторант эволюционной антропологии и исследователь Global Brain Institute, считает, что мы можем быть на грани нового великого эволюционного перехода, вместе с технологиями, которые ведут нас к долгоживущему виду с запаздывающим воспроизводством. Эволюция в несколько видов вряд ли произойдет, поскольку человеческого общество становится одновременно и распространенным, и тесно интегрированным.

Но если человечество отправится к далеким планетам и звездным системам, потенциал развития новых видов, приспособленных к другим условиям, увеличится. Правда, в таком случае, они вряд ли унаследуют Землю, если только не вернутся через четыре миллиона лет, вооружившись неведомым нам оружием и пылая жаждой вершить правосудие и возвращать все к истокам.