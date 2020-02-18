Microsoft отозвала опасное обновление Windows 10

18.02.2020, 15:37, Новости дня

Обновление Windows 10, вызывающее сбой в системе устройств, признано критическим, Microsoft отозвала его, информирует Windows Latest.

Обновление под номером KB4524244, которое было выпущено 11 февраля, спровоцировало различные сбои на устройствах –  от замедления работы компьютеров до произвольной отмены изменений в настройках, передает РИА «Новости».

Microsoft признала критические проблемы с обновлением. В компании пояснили, как удалить его. В ближайшее время, по словам разработчиков, проблема будет устранена.

В середине января Microsoft объявила о прекращении технической поддержки и выпуска обновлений для операционной системы Windows 7, существовавшей с 2009 года.



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