Непристегнутые ремни безопасности будут вычислять дистанционно

18.02.2020, 15:31, Новости дня

Необходимость пристегиваться ремнем безопасности считается обязанностью водителя, и за ее невыполнение предусмотрен ощутимый штраф. Тем не менее, российские водители порой этой обязанностью пренебрегают — но скоро таких водителей будет вычислять электроника.

Сбор сведений о пристегнутых или непристегнутых ремнях будет осуществляться автоматически в рамках проекта по сбору автомобильных данных на платформе «Автодата» — о запуске такого сервиса было объявлено в 2019 году. Дистанционное отслеживание состояния ремней может стать обязательным уже через пару лет: об этом ТАСС сообщил официальный представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

По его словам, на данном этапе речь идет об обезличенных данных — своего рода статистике по использованию российскими водителями мер безопасности. Электроника не будет знать, кто именно находится в автомобиле, и кто этим автомобилем владеет. Соответственно, возможности начислять штрафы за непристегнутый ремень на основе этих данных у «Автодаты» не появится. Кроме того, как отметил Федосеев, такие сведения уже собираются дилерами, производителями, станциями техобслуживания, но судьба этих данных неизвестна.

В рамках инициативы «Автодата» частные автомобили смогут делиться с аналитиками еще и информацией о своем техническом состоянии, маршрутах поездок, экологическими данными и тому подобное. Собирать их предполагается либо при помощи беспроводной связи с Сетью, либо при подключении диагностических сканеров на сервисных станциях.

«Данные, формируемые транспортными средствами — это колоссальный ресурс для экономического роста. Благодаря их обработке можно будет отслеживать динамику загрязнения окружающей среды, загруженности дорог, соблюдение требований безопасности, а также общее состояние автомобильного парка», — сообщили агентству в «Автонете».

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АвтоВести