В Общественной палате оценили идею не отключать услуги ЖКХ должникам

18.02.2020, 15:30, Новости дня

Отключать отопление и воду должникам по ЖКХ действительно нельзя, потому что это отражается и на других жильцах, но меры воздействия на неплательщиков все-таки должны быть, сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный предложил внести поправки в Жилищный кодекс, которые запретят отключать россиянам услуги ЖКХ из-за задолженности. Он объясняет, что после перекрытий должнику водоотвода, содержимое канализации может вылиться в другие квартиры, а из-за отключения отопления люди вынуждены страдать от холода.

«Я частично согласен с данным предложением. Отключение теплоснабжения приводит к изменению температур всех расположенных рядом квартир, поэтому жильцы действительно страдают. Воды людей тоже нельзя лишать. Но что касается канализации, то соседи никак страдать не могут, потому что прямо в стояк через квартиру закладывается заглушка», – говорит Шпектор.

Отключение некоторых услуг ЖКХ, например, электроснабжения – это верный способ хоть как-то воздействовать на россиян-неплательщиков, считает председатель комиссии. Занимать квартиры и пользоваться всеми услугами бесплатно, не платя ни за какие капремонты – неправильно. Все это влияет на общедомовые расходы.

«Меры воздействия на неплательщиков должны быть. Более того, я считаю, что нужно ужесточать систему давления на должников. Не хочешь платить – переселяйся из трехкомнатной квартиры в однокомнатную. Уступи многодетной семье. Воздействовать надо», – подытожил Шпектор.

Ранее в Госдуме предложили ввести скидки на оплату ЖКХ для россиян, готовых отказаться от бумажных квитанций и выполнять операцию через Интернет. Также звучат предожения отменить банковскую комиссию при оплате коммунальных услуг.