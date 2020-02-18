Госдума приняла в первом чтении закон об оплате картой «Мир» онлайн-покупок

18.02.2020, 15:30, Новости дня

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о защите прав потребителей: изменения обяжут крупные торговые сайты-агрегаторы, интернет-магазины принимать к оплате карту "Мир".

Закон о поправках вводит и постепенное уменьшение порога выручки, при превышении которого онлайн-магазины обязаны принимать оплату картой "Мир", сообщили в пресс-службе Госдумы.

Сейчас порог выручки составляет 40 миллионов рублей. Но с 1 сентября 2020 года порог выручки снижается до 30 миллионов рублей, с 1 января 2021 года – 20 миллионов рублей. При превышении этого уровня выручки онлайн-магазин обязан принимать оплату картой "Мир".

Российские банки к концу 2019 года выпустили более 70 млн карт "Мир". По итогам 2018 года количество карт "Мир" превысило 50 миллионов штук.

АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) — оператор карт "Мир" — была создана российскими властями в 2014 году, после того как ряд российских банков попали под действие санкций и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные попавшими под санкции банками.



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