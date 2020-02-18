Армия Хафтара заявила об уничтожении в Триполи турецкого судна с оружием

18.02.2020, 15:30, Новости дня

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара сообщила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.

«Уничтожено турецкое судно, груженное оружием и боеприпасами, причалившее этим утром в порту Триполи», – передает заявление ЛНА РИА «Новости».

Ливийский информационный портал «Аль-Васат» сообщает, в свою очередь, что главный морской порт Триполи подвергся во вторник обстрелу. На территории порта взорвались на территории порта, при этом обстрел продолжается, передает ТАСС.

Сообщается, что Правительство национального согласия (ПНС) обвинило в нанесении ударов ЛНА.

По сообщениям телеканала Sky News Arabia, силы ЛНА подвергли ударам турецкое судно с грузом оружия для ПНС.

Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе подтвердил факт обстрела порта. Он также указал, что нарушается эмбарго на поставку вооружений и о фактах переброски иностранных боевиков в Ливию.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в последние недели фиксировались многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию. В конце января, в частности, что к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции военными и бронетехникой. В ливийской столице также замечали турецкий ударный беспилотник.