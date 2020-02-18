Игорь Суркис подал в суд Лондона иск против Порошенко и Гонтаревой

18.02.2020, 15:30, Новости дня

Президент футбольного клуба «Динамо» (Киев), бизнесмен Игорь Суркис, а также шесть связанных с ним офшорных компаний 17 декабря 2019 года подали иск в Высокий суд Лондона против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы правления Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом со ссылкой на документы суда 18 февраля написало издание «НВ Бизнес».

Компании, которые поддержали иск Суркиса-младшего, – Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Как выяснило «НВ Бизнес», упоминание Гонтаревой, вероятно, является техническим элементом: одним из популярных путей доступа в английский суд является подача иска к нескольким соответчикам, хотя бы один из которых проживает в Англии. Как известно, Гонтарева уже длительное время проживает в столице Великобритании.

Экс-глава НБУ на запрос издания ответила, что пока не видела текста самого иска. «Я тоже хотела бы получить документы и понять, каким образом они это сделали и при чем здесь я», – удивилась Гонтарева.

По ее словам Гонтаревой, она не контактировала в связи с этим иском с Порошенко и не собирается.

Первым информацию об этом иске опубликовало издание ZN.UA 16 января. В публикации говорилось, что братья Григорий и Игорь Суркисы будут судиться в Порошенко в Лондонском арбитраже; Гонтарева в материале не упоминалась. «НВ Бизнес» уточняет, что иск в Лондоне действительно есть – но не в арбитраже.

Иск против экс-президента Украины подан из-за того, что он якобы передумал покупать у Суркиса-младшего почти 25% акций телеканала «1+1» за $140 млн. Договоренность о сделке, по данным ZN.UA, была достигнута в 2015 году.

«Суркисы согласились. Во-первых, уже тогда они устали быть партнерами-заложниками [крупнейшего акционера «1+1″] Игоря Коломойского и хотели если не прекратить, то хотя бы минимизировать эти токсичные отношения. Во-вторых, действительно нуждались в деньгах», – отмечалось в январской публикации.

К марту 2016 года стало ясно, что Порошенко передумал, но это случилось уже после того, как стороны заключили контракт о купле-продаже; как сообщили ZN.UA юристы, имевшие отношение к сделке, право, регулирующее этот договор, – английское.

«После национализации «ПриватБанка» в декабре 2016-го переговоры возобновились. Только теперь уже Петр Алексеевич хотел купить у Суркисов 25% «Плюсов» не за свои, а за их деньги», – утверждало издание.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами «ПриватБанка». НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала «1+1», что свидетельствует о связи Суркисов с «ПриватБанком», который перешел в собственность государства.

«Из-за национализации семья Суркисов потеряла более $248,6 млн и €574 тыс. в кипрском филиале банка как юридические лица и еще 1,04 млрд грн в Украине – уже как физлица. Так вот, по утверждению источника ZN.UA, именно кипрскими деньгами Суркисов Порошенко хотел расплатиться с ними за их долю в «Плюсах». Вы нам долю, а мы вам вернем из уже государственного банка ваши-наши деньги», – говорилось в статье.

Окружной административный суд Киева 17 мая 2017 года отменил решение комиссии НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с «ПриватБанком» лицами. Киевский апелляционный административный суд 6 ноября 2017 года обязал «ПриватБанк» вернуть Суркисам деньги с их счетов.