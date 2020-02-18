Обнародованы результаты самого масштабного проекта по поиску инопланетян

18.02.2020, 15:30, Разное

Ученые представили часть результатов Breakthrough Listen —уникального проекта-поиска инопланетных контактов. Специалистов и энтузиастов со всего мира призывают присоединиться к анализу собранных данных.

Сообщается, что любой желающий в предоставленных для открытого доступа около двух петабайтов информации может попытаться найти сигналы инопланетных цивилизаций. Уникальный проект россиянина Юрия Мильнера начался в 2016 году, но только через два года исследователи приступили к непосредственным наблюдениям в пределах всей Галактики. Для этого понадобилась модернизация австралийского телескопа CSIRO Parkes. Именно данные, полученные с этого устройства, и были представлены общественности. Его географическое положение считается идеальным для исследования плоскости, где сосредотачивается большая часть звезд и, предположительно, обитаемых планет. Вторая половина данных была получена благодаря радиотелескопу Green Bank в США. Представитель SETI Institute Эндрю Симен говорит, что только 20-30% собранных материалов уже проанализированы и представлены в научных работах. Необходимо проделать еще колоссальный объём работы, причем анализ должен быть многократным. В обработанных данных найдены интересные сведения, связанные и радиосигналами от 20 ближайших к Земле звезд, а также проверкой сигналов от межзвездных странников Оумуамуа и Борисов. И хотя искусственных излучений пока обнаружить не удалось, астрономы не теряют надежды, планируя проверку области центра Галактики.

Новым участником проекта станет знаменитый радиотелескоп VLA. Его данные будут анализироваться в двух направлениях: астрофизики продолжат исследование Вселенной, а энтузиасты контакта займутся поисками инопланетных сообщений.