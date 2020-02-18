«Барселона» организовала в соцсетях кампанию против Месси

18.02.2020, 15:30, Новости дня

Стало известно, что "Барселона" организовала в социальных сетях кампанию в поддержку президента клуба Хосепа Бартоломеу и против капитана команды Лионеля Месси. Для этого была нанята специальная организация, оценившая свои услуги в миллион евро.

Некая группа, занимающаяся созданием общественного мнения в социальных сетях, призналась, что получила заказ от "Барселоны", сообщает Чемпионат.com. Целью была поддержка нынешнего президента клуба Хосепа Бартоломеу на выборах нового главы клуба. Заказчиком выступил один из помощников Бартломеу.

Одновременно производилась атака на Лионеля Месси и Жерара Пике. Всего на поддержку президента и критику футболистов было потрачен миллион евро. "Барселона" считает сообщения испанской прессы клеветой и требует опровержения. Однако компания предоставила документы, доказывающие сотрудничество с чемпионами Испании.



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