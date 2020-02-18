Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» Александра Шварева по запросу России

18.02.2020, 15:30, Новости дня

Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого МВД обвиняет в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн рублей у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, сообщает РБК.

«Комиссия провела требуемые проверки, и информация, касающаяся вас и предоставленная Россией, удалена из информационной системы Интерпола», — сказано в письме Швареву от 20 января. Также генеральный секретариат Интерпола уведомил Шварева, что его не разыскивают.

В январе Шварев получил политическое убежище в Латвии.

В апреле 2019 года в редакции «Росбалта» и дома у Шварева прошли обыски по делу о клевете, возбужденному по заявлению Усманова. В редакции издания полиция изъяла три системных блока, на которых хранилась информация про дело Шакро Молодого.

В 2018 году Усманов обратился в суд с требованием заблокировать три статьи в интернете, где бизнесмен связывается с делом криминального авторитета Шакро Молодого и другими преступными группировками.

После обысков Шварцев уехал из России. 11 ноября Тверской суд Москвы заочно арестовал журналиста.