Гаджеты: Почта России начнёт доставлять посылки дронами (2 фото)

18.02.2020, 15:30, Новости дня



Доставкой посылок в отдаленные регионы России в ближайшем будущем займутся дроны. «Почта России» не отказалась от планов внедрения беспилотных летательных аппаратов, даже после серии неудач в ходе первых тестовых полетов в 2018 году. Теперь задача будет решена основательно с использованием ведущих инженерных, научных и логистических специалистов.

«Почта России» заключила партнерское соглашение с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), который и проведет испытание системы доставки дронами. Программа рассчитана на три года и будет осуществляться в Свердловской области, где создается развитая инфраструктура портов для дронов, аналогичная системе региональных аэропортов.

На первом этапе доставка грузов будет возложена на беспилотные аппараты самолетного типа, способные доставлять посылки массой до 20 кг на расстояние до 1200 км со скоростью до 150 км/ч. Автономный полет составит около 8 часов. В процессе тестирования будут задействованы шесть беспилотных аппаратов, стартующих с региональных аэропортов. В будущем, при введении новых дронов с вертикальной посадкой и взлетом, посылки можно будет доставлять в города не имеющие собственных аэропортов.



Старт исследовательской программы намечен на лето 2020 года. Между городами Екатеринбург, Нижний Тагил и Серов будут курсировать шесть дронов управляемые с трех станций слежения. Полеты будут осуществляться строго по расписанию, и в воздухе одновременно будет находиться не более 4 аппаратов. Все дроны снабжаются аварийной парашютной системой.

В ходе испытаний будет отработана система взаимодействия дронов с органами управления и между собой, а также рассмотрены сценарии, имитирующие аварии. Летные испытания пройдут на протяжении всего 2022 года. Цена проекта составляет 750 млн рублей. В случае успешного тестирования в свердловской области эксперимент будет расширен на Урал, Сибирь и Дальний Восток.