В экономике Украины нашли «белого лебедя»

18.02.2020, 15:26, Новости дня

Намерения украинского лидера Владимира Зеленского прекратить конфликт в Донбассе за пять лет дают надежду на появление «белого лебедя» в экономике страны, заявили аналитики Bank of America.

«По нашему мнению, возможность прогресса в разрешении кризиса на востоке (Украины) может стать важным источником роста. Власти вновь заявили о приверженности провести выборы в Донбассе в октябре 2020 года, что подразумевает намерения выполнить большую часть (если не все) Минских договоренностей», – цитирует РИА «Новости» главного экономиста по РФ и СНГ Bank of America Владимира Осаковского. 

По его мнению, это говорит о потенциале нормализации экономических отношений с востоком, что «может ускорить рост экономики на 0,5 процентного пункта в этом году». 

Осаковский добавил, что возможность реинтеграции Донбасса может принести дополнительно от 3 до 5 процентных пунктов к номинальному ВВП Украины и 1-1,5 процентного пункта к реальному ВВП в год на протяжении следующих двух-трех лет. 

«Этому будут способствовать меры по послевоенному восстановлению, которые могут быть, как минимум частично, профинансированы за счет помощи из-за рубежа», – добавил он. 

Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, выразил уверенность, что за пять лет его президентства конфликт в Донбассе будет закончен. 

Кроме того, Зеленский выразил желание в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе «и в Крыму». 

Напомним, ранее украинский экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории.



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