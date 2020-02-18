Анкара заявила о готовности оттеснить сирийские войска

18.02.2020, 15:26, Новости дня

Турецкая сторона в ходе переговоров в Москве сообщила, что готова вытеснить сирийские войска на позиции, оговоренные в сочинском меморандуме, сообщил пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Переговоры проходили два дня подряд, на них были переданы аргументы Турции. Мы сообщили нашим собеседникам, что мы завершили военные приготовления на тот случай, если силы режима [президента Сирии Башара Асада] не отойдут на занимаемые ранее территории», – сказал Челик, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

В понедельник стало известно о возобновлении Россией и Турцией совместных патрулей в Сирии, очередное патрулирование прошло в сирийской провинции Хасеке.



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