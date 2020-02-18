Пенсионный фонд отсудил деньги у рыбной базы Аллы Пугачёвой

18.02.2020, 15:21, Разное

Пенсионный фонд РФ путём судебного взыскания получил 9 тысяч рублей от рыбной базы, частично принадлежащей Алле Пугачёвой. Певица владеет 40% ЗАО «Карай-Эко», расположенного в Астраханской области.

База расположена на территории зоны с высоким уровнем экологической защиты. Предприятие оснащено вертолётной площадкой, баней у берега водоёма, а также персональным причалом. За всем этим круглые сутки следит служба охраны.

Расстояние до Каспия составляет всего 20 км. При этом у рыбной базы были обнаружены проблемы с отчислениями для Пенсионного Фонда. В итоге на предприятие были поданы 2 иска. По решению арбитражного суда они были полностью удовлетворены, поэтому рыбное хозяйство должно будет выплатить 9 тысяч рублей.