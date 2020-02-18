Пенсионный фонд отсудил деньги у рыбной базы Аллы Пугачёвой

18.02.2020, 15:21, Разное

Пенсионный фонд РФ путём судебного взыскания получил 9 тысяч рублей от рыбной базы, частично принадлежащей Алле Пугачёвой. Певица владеет 40% ЗАО «Карай-Эко», расположенного в Астраханской области.
База расположена на территории зоны с высоким уровнем экологической защиты. Предприятие оснащено вертолётной площадкой, баней у берега водоёма, а также персональным причалом. За всем этим круглые сутки следит служба охраны.

Расстояние до Каспия составляет всего 20 км. При этом у рыбной базы были обнаружены проблемы с отчислениями для Пенсионного Фонда. В итоге на предприятие были поданы 2 иска. По решению арбитражного суда они были полностью удовлетворены, поэтому рыбное хозяйство должно будет выплатить 9 тысяч рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Названы 6 советов, как научить детей есть меньше сладкого

01.02 / Палеонтологи рассказали, какими на самом деле были динозавры

02.02 / Мнение: Олимпиаду в Токио отменят?

01.01 / Мишель Серова не впечатлила отца вокалом: «Говорит, мне до певицы как до луны»

23.01 / Скандалы: «Ангара» проблем

24.12 / Песков: Путин не стал досматривать концерт к Дню чекиста из-за стрельбы на Лубянке

27.01 / Стилист Руслан Громов оценил наряды российских звёзд на церемонии вручения премии «Золотой орёл»

05.12 / Эксперты назвали мифы о массаже и массажистах

29.01 / Знаменитый юморист из КВН впал в кому после инсульта

02.12 / Россия и пост-советские национальные элиты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика