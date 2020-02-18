Инсайдер: Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 появится уже в августе

18.02.2020, 15:21, Разное

Названа неофициальная дата выхода на мобильный рынок долгожданного смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Сетевой инсайдер разработал собственную модель для прогнозирования графиков и пришел к выводу, что гаджет стоит ожидать уже в августе 2020 года.
По словам инсайдера Судханшу Амбхоре, при прогнозировании графика выхода Xiaomi Mi Mix 4, а также Redmi K30 Pro и Black Shark 3 он опирался на даты выхода предыдущих моделей, выпускаемых другими подразделениями компании Xiaomi. Так, он предположил, что Redmi K30 Pro и Black Shark 3 должны появиться в продаже уже в марте.

В свою очередь, наиболее ожидаемый смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, главной особенностью которого является опоясывающий экран, будет доступен для покупки в апреле. В июне компания Xiaomi проведет презентацию мобильного устройства Mi CC 10, а уже в августе в продаже появится Xiaomi Mi Mix 4.



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