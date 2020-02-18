Использование агрессивных чистящих средств в доме может способствовать развитию астмы и одышки у ребенка

18.02.2020, 15:20, Разное

Младенцы представляют собой наиболее уязвимую группу в отношении воздействия бытовой химии, так как они обычно проводят 80-90% времени в помещении и регулярно контактируют с обрабатываемыми поверхностями

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Ученые из университета Саймона Фрейзера изучили данные, полученные в процессе опроса родителей более 2 тысяч младенцев (от 0 до 4 месяцев жизни), об использовании чистящих средств для уборки дома. В целом, чаще всего использовались средства для мытья посуды/посудомоечной машины, стеклоочистители и хозяйственное мыло. Впоследствии подучетные малыши были обследованы в возрасте 3 лет на предмет наличия у них астмы, затрудненного дыхания или атопии. Выяснилось, что активное использование ароматизированных и распыляемых чистящих средств было связано с самым высоким риском респираторных заболеваний. Авторы исследования считают, что агрессивные химические вещества повреждают дыхательные пути ребенка, вызывая воспалительные процессы иммунной системы. В перспективе это может привести к развитию астмы. Важную роль в этом также играет нарушенный в результате чрезмерной «стерилизации» пространства микробиом малыша.