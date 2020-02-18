Путин решил поучаствовать в мероприятиях к 20-летию со дня смерти Собчака

18.02.2020, 15:19, Новости дня

Президент Владимир Путин в среду посетит Санкт-Петербург, где примет участие в памятных мероприятиях к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру Северной столицы на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Собчак был председателем Ленинградского горсовета народных депутатов в 1990-1991 годах, после чего до 1996 года был мэром Северной столицы. Путин был его советником, главой комитета по внешним связям, заместителем и первым заместителем мэра.

В мае 2018 года Путин рассказывал, что зарубежные страны видели в мэре Санкт-Петербурга Собчаке возможного кандидата в президенты России. Также он рассказывал о помощи Собчаку в отъезде из России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Крымский журналист Гайворонский намерен подать иск против РФ в ЕСПЧ на $5 млн

06.01 / У некоторых освобожденных украинцев из-за пыток повреждены лица – Минветеранов

10.02 / ОБСЕ заявила о давлении на избирателей в ходе выборов в Азербайджане

03.02 / Похищение и убийство майдановца Сергиенко. Двум подозреваемым смягчили меру пресечения

06.01 / Если активизируются боевые действия, кто будет фиксировать преступления? Без военной прокуратуры – некому – юрист Маркевич

07.02 / В сеть попала инсайдерская информация об обновлениях «Ведьмака»

13.02 / Серб из президиума Боснии и Герцеговины пообещал «развалить» интеграцию страны в НАТО

06.12 / Зеленский встретился с военными в Донецкой области

25.01 / Сутки на Донбассе. 12 обстрелов, ранен один украинский военный – штаб ООС

03.12 / Международный форум добровольцев открылся в Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика