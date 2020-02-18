Путин решил поучаствовать в мероприятиях к 20-летию со дня смерти Собчака

18.02.2020, 15:19, Новости дня

Президент Владимир Путин в среду посетит Санкт-Петербург, где примет участие в памятных мероприятиях к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру Северной столицы на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Собчак был председателем Ленинградского горсовета народных депутатов в 1990-1991 годах, после чего до 1996 года был мэром Северной столицы. Путин был его советником, главой комитета по внешним связям, заместителем и первым заместителем мэра.

В мае 2018 года Путин рассказывал, что зарубежные страны видели в мэре Санкт-Петербурга Собчаке возможного кандидата в президенты России. Также он рассказывал о помощи Собчаку в отъезде из России.