Киев потребовал выплаты за эвакуацию из Китая россиян, белорусов и немцев

18.02.2020, 15:19, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев затребует от России, Германии, Белоруссии и других стран выплаты за то, что украинские власти эвакуируют граждан этих государств.

«К нам обратились несколько государств для того, чтобы мы помогли вывезти их граждан. И министр иностранных дел вел с ними переговоры, и мы видим такую возможность. Мы возьмем несколько человек на борт. Это будут граждане нескольких стран, у нас есть заявки из огромного количества стран, в том числе житель Российской Федерации, и я это полностью поддерживаю, потому что российский самолет перед этим забрал нашего украинца. Белорус, немец, один представитель Нидерландов, Чехии, Коста-Рики, Аргентины и так далее», – сказал Аваков, передает RT.

Министр отметил, что каждый из эвакуированных должен будет пройти контроль и подписать документы о согласии на обсервацию.

Напомним, ранее два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань. РФ также эвакуировала нескольких иностранцев, при этом официально не сообщалось, что Москва собирается требовать деньги за эвакуацию граждан других стран.

При этом находившиеся в китайском Ухане украинцы обвиняли Киев в затягивании эвакуации. Среди них началась паника. В РФ предлагали спасти украинцев в Ухане. Сообщалось, что депутаты Обуховского районного совета Киевской области отказались принимать в своем районе граждан Украины из Уханя, поскольку боялись распространения коронавируса.

В результате самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины прибудет в страну 20 февраля, их поместят на карантин минимум на 14 дней.