В Северодвинске пьяный мужчина избил администратора кафе

18.02.2020, 15:18, Разное

Пьяный житель Северодвинска избил администратора заведения. По данным FlashNord, в отдел вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в кафе на улице Ломоносова.

На месте инцидента сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1978 года рождения. Выяснилось, что посетитель ударил кулаком по шее администратора заведения из-за того, что та отказалась вызвать ему такси. Злоумышленника передали полиции.



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