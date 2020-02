Melovin прокомментировал причины открытого конфликта с Джамалой

18.02.2020, 15:18, Новости дня

Украинский певец Melovin признался, что разочарован в Джамале как в человеке. Об этом артист рассказал Маше Ефросининой – ведущей программы «Экамен», которая выходит на ее YouTube-канале.

«Я люблю Джамалу как артиста, но как человека – не понимаю», – заявил Melovin. По словам певца, разочарование настигло его после открытого конфликта с певицей, случившегося в 2018 году.

Поводом для конфликта послужил лайк Джамалы под одним из комментариев на ее странице в Instagram после того, как артист победил на национальном отборе конкурса «Евровидение 2018».

Melovin рассказал, что после завершения национального отбора прочитал на странице Джамалы комменатрий о том, что «лучше бы на Евровидение поехал Каdnay, а не этот крашенный гомик Melovin».

«Я увидел под этим комментарием лайк, захотел посмотреть от кого он. Это была Джамала», – заявил артист.

Он сообщил, что выставил скрин оценочного комментария на своей странице в разделе историй, подчеркнув, что с этим мнением согласна судья национального отбора песенного конкурса (Джамала была членом жюри во время национального отбора песенного конкурса «Евровидение 2018» – «ГОРДОН»).

По словам артиста, в комментарии к его посту Джамала назвала свой лайк фейком.

На уточняющий вопрос Ефросининой, не был ли этот лайк действительно поставлен с фейкового аккаунта, Melovin заявил, что лайк принадлежит верифицированному профилю артистки.

Певец признался, что после этого случая «просто здоровается с Джамалой при встрече».

Комментируя хейтерские комментарии в свой адрес со стороны представителей украинского шоу-бизнеса, Melovin также вспомнил пост в Instagram, опубликованный украинской певицей Тоней Матвиенко – в 2018 году артистка выразила свое отношение к победе Melovinа в национальном отборе песенного конкурса с помощью хештегов «катаракта» и «гребаные малолетки».

«И после этого человек подходит ко мне, улыбается и обнимается» – сказал певец, подчеркнув, что столько хейта, сколько он получает от коллег по сцене, он не получает даже от незнакомых людей.

На своей странице в Instagram Melovin назвал интервью Ефросининой «самым эмоциональным и честным», подчеркнув, что в 2020 году больше не намерен общаться с журналистами.

Первое и последнее большое интервью в 2020 году! Поэтому просмотр обязателен! Самое эмоциональное и честное! Все, о чем молчал — услышите впервые. Такое возможно только у @mashaefrosinina #экзаменсмашейефросининой Уже скоро! * ‍ *

Анонсируя выход интервью с Melovin, телеведущая Маша Ефросинина написала на своей странице в Instagram, что после разговора с артистом смогла понять секрет его феномена.

Как журналист, скажу уверенно — этот разговор объяснит вам феномен MELOVIN ! Как женщина, которой небезразлично то, как от агрессии и эгоизма разлагается наше общество, хочу загадать, чтобы это интервью посмотрело как можно больше людей — настолько честно о жестокости подростков и о неумении современных родителей видеть, что их ребёнок в беде, ещё не говорил никто! Мэл @melovin_official , спасибо, что доверил это мне * Ссылка в профиле #инджой #Экзамен

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса «Евровидение».

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на «Евровидении» в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-ое место.

Одним из членов жюри национального отбора песенного конкурса, в котором в 2017 году принимал участие Melovin, была украинская певица Джамала, занявшая первое место на «Евровидении-2016».