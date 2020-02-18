В Кремле заявили о непричастности к боевому столкновению на Донбассе

18.02.2020, 15:18, Новости дня

В Кремль отрицают, что Москва несет ответственность за нападение на позиции Объединенных сил на Донбассе, случившееся 18 января. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает «ТАСС».

Песков рассказал, что в Кремле, «действительно, видели информацию, которая появилась и которая говорит о том, что сегодня рано утром имело место столкновение на границе между «Луганской республикой» и украинскими вооруженными силами».

Но в то же время, по словам пресс-секретаря Путина, в Кремле не располагают деталями этого столкновения и не знают, что его спровоцировало.

Песков также отверг допущение о том, что Москва несет ответственность за произошедшее, заявив, что «это совершенно неправильная формулировка».

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. «Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года», – написал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Зеленский назвал случившееся попыткой «сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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