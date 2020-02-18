«Это была не провокация». Хомчак высказал предположение, почему оккупанты атаковали позиции ВСУ

18.02.2020, 15:18, Новости дня

Попытка захвата наблюдательных постов украинской армии в Луганской области была демонстративной акцией российских оккупационных войск. Такое мнение на брифинге в Киеве 18 февраля высказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Это была не провокация. Сегодня пятая годовщина дебальцевских событий. Противник показывает своему миру, что то была их победа. Мы расцениваем так, что они хотели ночью эти посты захватить, чтобы показать своему населению, тем, перед кем они отчитываются, что они могут. Что, вот, мы продвинулись вперед на 300–500 метров. Это война, каждый метр для воюющих сторон дорог», – отметил Хомчак.

Он утверждает, что бой ничего не изменил в оперативной обстановке на фронте.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. «Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года», – написал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся провокацией, которая не изменит курс «на прекращение войны».

В феврале 2015 года пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на Дебальцево Донецкой области, несмотря на достигнутую на переговорах в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером. По данным Министерства обороны Украины, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года 110 военнослужащих погибли, 270 были ранены, семерых захватили боевики, а 18 пропали без вести.