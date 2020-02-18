Apple ограничила поставки iPhone из-за коронавируса

18.02.2020, 15:12, Новости дня

Корпорация Apple ограничила поставки смартфонов iPhone из-за вспышки коронавируса в Китае. Гаджеты собираются в КНР, производство пришлось сократить из-за распространения болезни.

Партнеры по производству iPhone находятся за пределами китайской провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус. Они постепенно возвращаются к работе, однако это происходит очень медленно, передает портал «360» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В данный момент китайские офисы и магазины Apple закрыты.

В заявлении компании говорится, что Apple не ждет запланированных показателей выручки в первом квартале 2020 года. Аналитики ранее называли сумму от 63 до 67 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Apple закрыла все магазины в КНР из-за коронавируса.

Напомним, вирусом заразились 72 тыс. 436 человек, число выздоровевших превысило 12,5 тыс. человек. Число жертв выросло за сутки на 98 человек – до 1 тыс. 868 человек.



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