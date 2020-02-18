Настроения инвесторов Германии ухудшились из-за коронавируса

18.02.2020, 15:06, Новости дня

Настроение среди немецких инвесторов ухудшилось в феврале сильнее ожиданий из-за опасений, что вспышка коронавируса, начавшаяся в Китае, ослабит мировую торговлю, передает Reuters.

Исследовательский институт ZEW заявил, что его ежемесячный опрос показал, что экономические настроения среди инвесторов Германии упали до 8,7 с 26,7 в январе.
Экономисты при этом ожидали снижения показателя только до 21,5.

Отдельный измеритель, оценивающий оценку инвесторов текущего состояния экономики, снизился до -15,7 с -9,5. Аналитики прогнозировали значение в -10,3.

"Опасные негативные последствия эпидемии коронавируса в Китае для мировой торговли привели к значительному снижению показателя экономических настроений в Германии", — сообщил президент ZEW Ахим Вамбах.

"Ожидания относительно развития экспортно-интенсивных секторов экономики снизились особенно резко", — добавил он.



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