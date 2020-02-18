Глава ЛНР отреагировал на заявления Киева о наступлении ополченцев в Донбассе

18.02.2020, 15:05, Новости дня

Заявления Киева о наступлении ополченцев в Донбассе не соответствуют действительности, сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, добавив, что это была диверсия со стороны украинских силовиков.

«Сегодня украинские вооруженные формирования попытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Попытки украинской ДРГ проникнуть на территорию ЛНР пресечены. Ни о каком наступлении речи не идет», – приводит заявление Пасечника РИА «Новости».

Ранее в народной милиции ЛНР заявили, что ВС Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.



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