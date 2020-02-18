Путин поддержал проект индексации пенсий пенсионерам-опекунам

18.02.2020, 15:05, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым поддержал предложение партии об индексации пенсий пенсионерам-опекунам.

«Хорошо. Это очень правильное и справедливое решение», – сказал президент в ответ на просьбу Неверова поддержать проект закона, передает ТАСС.

Глава фракции отметил, что президент поручал правительству решить вопрос по этой теме.

«Мы достаточно плотно проработали с правительством разные варианты. Такое решение найдено, законопроект коллегами-депутатами фракции «Единая Россия» подготовлен и внесен», – сказал Неверов.

Также Госдума уже приняла проект закона в первом чтении, информирует РИА «Новости».

Как пояснял ранее глава фракции ЕР Сергей Неверов, согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производится.

Неверов сообщал, что, согласно действующим законам, пенсионеры-опекуны получают вознаграждение около 3-4 тыс. рублей, но из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров, в связи с чем индексация их пенсий не проводится.

Проект закона восстанавливает индексацию выплат.

«Законопроектом, который был разработан по поручению президента Владимира Путина, мы с 1 июля этого года устанавливаем индексацию пенсий для пенсионеров, которые являются опекунами детей и получают за это выплаты из региональных бюджетов. Мы предлагаем индексировать пенсии почти 30 тыс. граждан. Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей», – сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, на встрече он поддержал идею закрепления в Конституции защиты данных россиян, одобрил предложение об упоминании молодежной политики и упоминании обязательной индексации зарплат. Кроме того, он призвал закрепить в Конституции социальные гарантии.