День пельменей: Мясников, Цой и Проклова поделились своими секретами приготовления блюда

18.02.2020, 15:04, Разное

Традиционно пельмени считаются зимним блюдом, поэтому и посвящённый им день отмечается 18 февраля. Отечественные знаменитости Анита Цой, Вячеслав Мясников и Елена Проклова поделились некоторыми особенностями и секретами приготовления любимого многими россиянами продукта.
В семье Аниты Цой с пельменями связана устоявшаяся традиция. Для их лепки собирались все близкие родственники, а это около двух десятков человек, и в такой дружной компании заготавливали блюдо впрок. Особенного рецепта в семье Цой нет – стандартный фарш из свинины и говядины с луком и тонкое тесто. Певица отметила, что пельмени нужно есть даже тем, кто придерживается диеты, но не злоупотреблять количеством.

Вячеслав Мясников уверен, что лепить пельмени лучше всей семьёй и обязательно приобщать к процессу детей, но главное – хорошее настроение, так как в противном случае блюдо получится совершенно не вкусным.

Елена Проклова не скрывает своей особой любви к пельменям. Актрисе они «дарят теплоту и счастье», а благодаря сбалансированности ингредиентов их можно есть практически без последствий для фигуры. В беседе с журналистами интернет-портала Nation News Проклова поделилась своим рецептом пельменей, ранее полученным от педагога Герасимова. В его основе фарш из разных сортов мяса – баранины, свинины, говядины и даже курятины. Обязательно нужно добавлять воду, яйцо и специи, а массу долго вымешивать, чтобы перестала впитывать жидкость и была тягучей.



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