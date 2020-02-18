«Главное — не паниковать и не суетиться»: Леонид Якубович прокомментировал спасение Дмитрия Диброва

18.02.2020, 15:04, Разное

Во время светского мероприятия ведущему телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» стало плохо, и он потерял сознание. Леонид Якубович прокомментировал спасение Дмитрия Диброва.

17 февраля состоялся премьерный показ кинофильма «На Луне». Во время мероприятия шестидесятилетний Дибров, разговаривая с актером Михаилом Горевым, потерял сознание. Рядом стоящий Леонид Якубович оперативно отреагировал на внезапное ухудшение здоровья своего коллеги. Он вызвал бригаду скорой помощи, рассказал о произошедшем жене Диброва, позвонил и проконсультировался с Еленой Малышевой.

Телеведущий проходит обследование в клинической больнице имени С.П. Боткина и уверят всех, что со здоровьем у него все хорошо. Он опроверг слухи о приступе эпилепсии, заявив, что потеря сознания скорее связана с возрастом. Якубович, в свою очередь, не считает себя спасителем. Ведущий «Поля чудес» отметил, что в такой ситуации не надо паниковать и суетиться, главное знать, что нужно делать. Дибров благодарен коллеге за быструю реакцию на его обморок.