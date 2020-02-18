«Главное — не паниковать и не суетиться»: Леонид Якубович прокомментировал спасение Дмитрия Диброва

18.02.2020, 15:04, Разное

Во время светского мероприятия ведущему телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» стало плохо, и он потерял сознание. Леонид Якубович прокомментировал спасение Дмитрия Диброва.
17 февраля состоялся премьерный показ кинофильма «На Луне». Во время мероприятия шестидесятилетний Дибров, разговаривая с актером Михаилом Горевым, потерял сознание. Рядом стоящий Леонид Якубович оперативно отреагировал на внезапное ухудшение здоровья своего коллеги. Он вызвал бригаду скорой помощи, рассказал о произошедшем жене Диброва, позвонил и проконсультировался с Еленой Малышевой.

Телеведущий проходит обследование в клинической больнице имени С.П. Боткина и уверят всех, что со здоровьем у него все хорошо. Он опроверг слухи о приступе эпилепсии, заявив, что потеря сознания скорее связана с возрастом. Якубович, в свою очередь, не считает себя спасителем. Ведущий «Поля чудес» отметил, что в такой ситуации не надо паниковать и суетиться, главное знать, что нужно делать. Дибров благодарен коллеге за быструю реакцию на его обморок.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Новый возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму руки в Куршевеле

10.01 / Мнение: Психологический инфантилизм

29.01 / Личное: Обхитрила! Провела!

08.12 / Ксения Собчак ожидает возвращения Виктории Лопыревой в эскорт

12.02 / Наука: Раскрыт механизм устойчивости акул к раку

27.01 / Жительница Свердловской области спрятала от семьи новорожденную дочь в стиральной машинке

20.01 / Queensize Camper переделывает минивэны в «дома на колесах»

06.01 / Эксперты Forbes объяснили бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

08.01 / Сигнал из далекого космоса поставил ученых в тупик

18.12 / Наука: Сёрферы больше других рискуют заполучить устойчивые к антибиотикам бактерии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика