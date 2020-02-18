Володин отметил рост числа нарколабораторий за время операции США в Афганистане

18.02.2020, 14:58, Разное

В этом году исполнится 20 лет военного пребывания США в
Афганистане, и за эти годы количество нарколабораторий в республике увеличилось
почти в 200 раз, отметил Володин. Он предложил афганским коллегам подвести
итоги присутствия Соединенных Штатов.

«Какое количество предприятий размещено на территории
Афганистана, насколько увеличилось количество объектов здравоохранения, какие
образовательные проекты реализуются», – сказал Володин.

Он напомнил, что Вашингтон тратит на операции в исламской
республике около 38 миллиардов долларов ежегодно. Данные средства идут на
размещение войск Соединенных Штатов в Афганистане, отметил Мир Рахман Рахмани.

Парламентарий предложил наладить сотрудничество комитетов по
безопасности парламентов двух стран. За взаимодействие законодательных органов
России и Афганистана будет отвечать зампред Госдумы Алексей Гордеев, сказал
Вячеслав Володин.

Тему борьбы с наркоторговлей он назвал приоритетной. «Для
нас крайне важно объединить усилия, чтобы бороться против терроризма, делать
все для недопущения распространения наркотиков», – сказал председатель нижней
палаты.



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